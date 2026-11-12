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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü (2)

        Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü (2)

        EVİN DEMİR ÇATISI UÇTU

        Bursa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren, hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir evin demir çatısı uçtu. Sokak arasında karşılıklı iki evin arasında sıkışan çatının güvenli şekilde kaldırılması için belediye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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