Bursaspor ve Milli Takımın efsane isminden acı haber Bursaspor ve Milli Takımın bir zamanlar vazgeçilmez defans oyuncusu Kemal Batmaz hayatını kaybetti

Bursaspor ve Milli Takım'da uzun süre forma giyerek Türk Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. Batmaz zatürre teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı.

Evinde rahatsızlanan Batmaz ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zatürre olması sebebiyle yoğun bakıma alınan Batmaz entübe edildi. Durumu ağır olan Batmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Batmaz Cuma günü öğle namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kemal Batmaz kimdir?

1 Eylül 1954 doğumlu eski millî futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, Bursaspor altyapısında yetişti. 19681978 yılları arasında Bursaspor'da oynadı ve ligde 124 maça çıktı. 19781981 yıllarında Beşiktaş forması giydi. 1982 yılında futbolu bıraktı. Türkiye U18, U21 ve A Millî Takımı'nda görev aldı; toplam 17 kez millî forma giydi. Teknik direktörlük kariyeri Futbolculuğun ardından Bursaspor'da altyapı ve teknik kadro görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Batmaz, Bursa futbol camiasında, Bursaspor'un yetiştirdiği önemli isimlerden ve kulübün efsane futbolcularından biri.