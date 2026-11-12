İnegöl'e 65 araçlık otopark kazandırılıyor

İnegöl Belediyesi, Metal Sanayi bölgesinde, Akpınar Kavşağı mevkiinde bulunan iki ayrı parsel hâlindeki toplam 1.800 metrekarelik atıl alanı düzenli otoparka dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Şehrin dört bir yanında yeni otoparklar oluşturarak trafik ve park sorununa çözüm üreten İnegöl Belediyesi, özellikle sanayi bölgelerinde düzenli otopark alanları oluşturulması için önemli adımlar atıyor. Atıl alanları tespit ederek bir bir düzenleyen İnegöl Belediyesi, Metal Sanayi bölgesinde 65 araç kapasiteli yeni bir otopark uygulaması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 22. Metal Sokak üzerinde yan yana bulunan iki ayrı alandan oluşan toplam 1.800 metrekarelik alanda otopark düzenlemesi için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz hafta başlatılan uygulama kapsamında alanlardan birinin düzenlemesi tamamlanırken, ikinci alanın çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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Belediye Başkanı Alper Taban da bugün Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Emin Özdemir, Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Ersin Acar, Sinanbey Mahallesi Muhtarı Kenan Alkuş ve beraberindeki heyetle birlikte çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulundu.

Esnafla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Taban, incelemeleri sırasında çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Metal Sanayi bölgesinde gerçekleştirdiğimiz otopark uygulamasını yerinde görmek istedik. Sağ olsunlar, başkanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu alanı değerlendirerek bir çalışma başlattık. Burası, Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokak olarak geçiyor. Akpınar Kavşağı’nın hemen yanında bulunan, atıl durumdaki iki ayrı parselden oluşan toplam 1.800 metrekarelik bir alan. Yan yana bulunan bu alanlarda toplam 65 araçlık otopark oluşturuyoruz.

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İnegöl; büyüklüğü, yaptığı işler ve ortaya koyduğu değerlerle bir şehir hüviyetine sahip. Nüfusumuz ve araç sayımız da çok hızlı artıyor. Dolayısıyla araçlar için yeni park alanları oluşturmak, öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Gerek konut bölgelerinde gerekse sanayi alanlarında hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu ihtiyacı karşılamaya gayret ediyoruz. Burada da ekiplerimiz 65 araçlık düzenli bir otopark alanı oluşturuyor. Bu alanın öncelikle esnafımıza, ardından buraya gelecek müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."