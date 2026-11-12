Osmangazi'de parklar rengârenk Osmangazi Belediyesi yeşil alanları çiçeklerle donatıyor

Osmangazi Belediyesi, park ve yeşil alanlara yeni bir görünüm kazandırıyor. Mevsimin renklerini yaşam alanlarına taşıyan çalışmalar sayesinde parklar daha estetik bir görünüme kavuşurken, vatandaşlara keyifle vakit geçirebilecekleri bakımlı ve ferah ortamlar sunuluyor.

İlçeye kazandırdığı yeni yeşil alanların yanı sıra mevcut parkların doğal güzelliğini korumak ve görsel zenginliğini artırmak amacıyla da çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, mevsimine uygun çiçeklerle ilçenin dört bir yanını renklendiriyor.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Macera Park içerisinde yer alan Bahar Bahçesi’nde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Yılın farklı dönemlerinde iklim şartlarına uygun çiçek türlerini toprakla buluşturan ekipler, son olarak menekşe ve siklamen (Cyclamen) fidelerini bahçeye dikti. Çiçeklerin oluşturduğu canlı ve estetik görünüm bahçeye ayrı bir güzellik katarken, ortaya çıkan renkli manzara ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

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Yeşil alanların bakım, düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarını mevsimsel ihtiyaçlara göre planlayan ekipler, yılın farklı dönemlerinde iklim şartlarına uygun bitki türleriyle çiçeklendirme çalışmalarını sürdürecek.