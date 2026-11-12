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        Yıldırım Belediyesi'nin uyguladığı çevre politikaları COP31'de örnek gösterildi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi'nin sürdürülebilir kent vizyonunu COP31'de anlattı. Yıldırım Belediyesi'nin çevre dostu yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği projeler, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar tarafından ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Yıldırım Belediyesi'nin uyguladığı çevre politikaları COP31'de örnek gösterildi

        Bursa’nın Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi’nin sürdürülebilir kent vizyonunu COP31’de anlattı. Yıldırım Belediyesi’nin çevre dostu yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği projeler, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar tarafından ilgi gördü.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katıldı. Başkan Oktay Yılmaz, COP31 çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Politikadan Uygulamaya: İklim Eylemi ve Yerel Yönetimler’ konulu oturumda konuştu. Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi’nin çevre dostu yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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        5 temel başlık

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak önceliklerimizin başında atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi geliyor" dedi. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda çalışmaları 5 temel başlık altında yürüttüklerini söyleyen Yılmaz; "Bunları ise PARATIK Yıldırım Projesi, Plastiksiz Yıldırım Projesi, Mama Üretim Tesisimiz, Güneş Enerji Santrali ve Döngüsel Ekonomi yaklaşımı olarak sıralayabiliriz" ifadelerini kullandı.

        336 ton atık geri kazandırıldı

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        PARATIK Yıldırım Projesi’nin detaylarını paylaşan Oktay Yılmaz, "Bu çalışmamız hemşehrilerimizi geri dönüşüm sürecinin aktif bir parçası haline getiriyor. Vatandaşlarımızın tüm geri dönüştürülebilir atıklarını Mobil Atık Toplama Aracımızla topluyoruz. Bizlere teslim edilen atıkların karşılığında ise hemşehrilerimizin alışveriş kartlarına bakiye yüklüyoruz. Böylece hem atıkları geri dönüşüm sürecine dahil ediyoruz hem de aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Kasım 2024'ten bu yana üç mobil aracımızla yaklaşık 10 bin 200 vatandaşımıza ulaştık ve 336 ton atığın geri kazanım sürecine dahil edilmesini sağladık. Burada temel amacımız, atığı sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve çevresel bir değere dönüştürmek" diye konuştu.

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        Hedef 50 milyon pet şişe

        Çocukları ve gençleri merkeze alan Plastiksiz Yıldırım Projesi’ne de değinen Başkan Yılmaz, "Bu çalışmamızla 165 okulumuzda yaklaşık 125 bin öğrencimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Okullara basketbol potalı atık kumbarası yerleştiriyor, su arıtma cihazı kuruyor ve her öğrenciye çelik su matarası dağıtıyoruz. Böylece çocuklarımızın tek kullanımlık plastik tüketimini azaltan alışkanlıklar kazanmasını istiyoruz. Yaklaşık 10 milyon pet şişe kullanımının önüne geçtik ve buradaki yıllık hedefimiz ise 50 milyon pet şişe tasarrufu. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele yalnızca bugünün yatırımlarıyla değil, gelecek nesillerin bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla da mümkündür" ifadelerini kullandı.

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        Gıda israfına geçit yok

        Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Mama Üretim Tesisi'nin hem gıda israfının önlenmesi hem de doğal kaynakların verimli kullanılması açısından örnek bir proje olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Mayıs 2023’te faaliyete geçen tesiste bugüne kadar 334 ton atık yemekten 170 ton mama üretimi gerçekleştirdik. Üretmiş olduğumuz mamaları da yine Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren doğal yaşam alanlarındaki patili canların beslenmesinde kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

        Güneş enerjisi santrali

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinerek "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz ve hizmet alanlarımız her geçen gün artarken, doğal olarak enerji tüketimimiz de gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve karbon ayak izimizi düşürmek adına yıllık üretim kapasitesi 8 Mw’lık Güneş Enerji Santralimizi önümüzdeki günlerde devreye alarak Yıldırım Belediyesi’nin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin tamamını hatta fazlasını yenilenebilir enerji kaynağından karşılamış olacağız" dedi.

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        Sürdürülebilir şehir

        "Bizim için bütün bu projelerin ortak noktası ve amacı Döngüsel Ekonomi anlayışıdır" ifadesini kullanan Başkan Yılmaz, "Atığın yeniden değerlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve vatandaşlarımızın sürece dahil edilmesiyle daha sürdürülebilir bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Yıldırım'da iklim eylemini yalnızca bugünün çevre sorunlarını çözmek olarak değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma sorumluluğu olarak görüyoruz. Yıldırım’ın geleceğini bilimsel veriler, sürdürülebilir planlama ve vatandaşlarımızın yaşam güvenliğini esas alan bir anlayışla şekillendirmeye devam ediyoruz" dedi.

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        Marmara Denizi’ni konuştu

        Öte yandan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, COP31 çerçevesinde düzenlenen "Başkanlar Konuşuyor: Yerel Baskılardan Marmara Denizi için Ortak Eyleme" oturumuna da katıldı. Başkan Yılmaz, Marmara Denizi’ni geleceği için tüm havzayı kapsayan bütüncül çevre ve su yönetimi anlayışının yürütülmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Marmara Denizi’ni korumak yalnızca günümüzün çevre sorunlarına çözüm üretmek değil, aynı zamanda gelecek nesillere sağlıklı ve dirençli bir ekosistem bırakma sorumluluğudur" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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