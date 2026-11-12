Bursa'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kestel ilçesinde ise bir motosiklet sürücüsü kuvvetli rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin devrilmesi bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mudanya ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde iki ağaç devrildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.