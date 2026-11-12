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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Eski TBMM Başkanı Çiçek, Bursa'da konferansta konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Çiçek, Bursa'da konferansta konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Gelecek inşa edeceksek, şahıslarımızın, hizmet edenlerin kıymetlerini bilmekle, saygıda, sevgide kusur etmemekle beraber geleceği sağlam kurumlar ve sağlam kurallar üzerine inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Eski TBMM Başkanı Çiçek, Bursa'da konferansta konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Gelecek inşa edeceksek, şahıslarımızın, hizmet edenlerin kıymetlerini bilmekle, saygıda, sevgide kusur etmemekle beraber geleceği sağlam kurumlar ve sağlam kurallar üzerine inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı Bursa Şubesi tarafından Görükle Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi İlyas Kaygusuz Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Geleceğine Gençlerle Bakmak" konferansında konuşan Çiçek, Milli Mücadele'nin, Cumhuriyet'in ve demokrasinin kıymeti bilinmediği sürece taşların yerine oturmayacağını söyledi.

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        Çiçek, Bursalıların da Milli Mücadele'nin hangi şartlar ve zorluklar altında yapıldığını en iyi bilenler arasında olduğunu belirtti.

        Milli Mücadele'nin, bu toprakların ebediyen vatan yapılmasında en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

        "Onun için mücadelenin büyük kahramanlarını, başta Gazi Atatürk, silah arkadaşlarını, 1071'den bu tarafa bu vatan, bu millet için hayatını vermiş bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Maalesef Milli Mücadele'nin önemini biz gençlerimize, çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadık. Baba mirası yer gibi sanki bu işler kendiliğinden olmuş, kendiliğinden burası bize coğrafya, vatan olmuş ve biz de bugünkü şartlara çok kolay erişmişiz gibi bir vurdumduymazlık içindeyiz. Onun için tahsilimizin derecesi ne olursa olsun mutlaka bu Milli Mücadele'yi her vesileyle, her fırsatta anlatmak gerekiyor."

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        - "Hepimiz Cumhuriyet hikayesiyiz, Cumhuriyet nesliyiz"

        Çiçek, Türkiye'nin geçen yüzyıldaki önemli kazanımlarından birinin de Cumhuriyet olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bunu da iyi anlamak lazım. Hepimiz bir Cumhuriyet hikayesiyiz, Cumhuriyet nesliyiz. Cumhuriyet'in sağladığı imkanlarla siyasi görüşümüz ne olursa olsun, kanaatlerimiz ne olursa olsun evvela bu değerin de kıymetini bilelim ki o zaman vatandaş olduğumuzun da ne anlama geldiğini anlamış olalım. İkinci değerimiz Cumhuriyet'tir. Üçüncüsü de demokrasidir. Bu üç kazanım gelecek inşasında köşe taşlarıdır."

        "Milletlerin ve devletlerin geleceğini inşa eden, şahsılardan daha çok sağlam kurumlar ve sağlam kurallardır." diyen Çiçek, şöyle devam etti:

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        "Geleceğinizi sağlam kurumlar, sağlam kurallar üzerine inşa etmezseniz çürük bir zemine inşaat yapmış olursunuz. Yeteri kadar inşaata müsait olmayan yerde yüksek katlar çıkmaya çalışırsınız, sonra da bu başka türlü sıkıntılara sebebiyet verir. Gelecek inşa edeceksek, şahıslarımızın, hizmet edenlerin kıymetlerini bilmekle, saygıda, sevgide kusur etmemekle beraber geleceği sağlam kurumlar ve sağlam kurallar üzerine inşa etmemiz gerekiyor."

        Çiçek, gelecek inşasının üniversitelere bağlı olduğunun altını çizdi.

        BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da katılımcılara hitap etti. Daha sonra Rektör Yılmaz, Çiçek'e çini tabak hediye etti.

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        Çiçek, konferansın sonunda üniversitede öğrenim gören yabancı öğrencilerin açtığı stantları gezdi.

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Türk Parlamenterler Birliği Bursa Şubesi Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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