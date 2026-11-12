Başkan Vekili Biba: "Amacımız, Bursalıların geleceğine katkı sunmak"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Meclis çatısı altında ortaya konulan her görüşün, her değerlendirmenin ve alınan her kararın ortak amacı, Bursalıların geleceğine katkı sunmaktır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ve BUSKİ Genel Kurulu'nun kasım ayı birinci oturumları, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen BUSKİ Genel Kurulu'nda, 2027 yılı performans esaslı program bütçesi, 2027 yılı performans programı ve 2027 yılı yatırım programı ile ilgili raporun ikinci oturumda görüşülmesi kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumunda ise 61 gündem maddesi ve 49 önerge görüşüldü.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, meclis olarak Bursa'ya hizmet etme sorumluluğu taşıdıklarını söyledi. Meclis çatısı altında ortaya konulan her görüşün, her değerlendirmenin ve alınan her kararın ortak amacının Bursalıların geleceğine katkı sunmak olduğunu belirten Biba, "Bu anlayışla karşılıklı saygı ve istişare çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Katkı sunan tüm meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Alınacak kararların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumu, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 17:00'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.