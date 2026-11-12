Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü (4)

Bursa’nın Kestel ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkisini artıran lodos nedeniyle sürüklenen reklam panosu, seyir halindeki motosikletin savrulup düşmesine neden oldu. Sürücü kısa sürede ayağa kalkarken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, motosikletin önünde seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.