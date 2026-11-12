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        Bursa'da iş yerinde yangın paniği

        Bursa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Bursa'da iş yerinde yangın paniği

        Bursa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Gıda Toptancılar sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çevredeki işyerlerine sıçraması önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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