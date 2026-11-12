Devrilen inşaat iskelesi 2 araca zarar verdi

Olay, saat 15.00 sıralarında Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında kurulan iskele, belirlenemeyen bir nedenle yola devrildi. İskelenin altında kalan park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki mahalle sakinleri inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir inşaata ait iskelenin yola devrilmesi sonucu park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

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