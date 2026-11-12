Bursa'da lodos ağacı devirdi: Sokak ulaşıma kapandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos, bir ağacın kırılarak sokağa devrilmesine neden oldu. Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Yıldırım Sokak’ta meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç kırılarak sokağa devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokağa devrilen ağacı motorlu testerelerle keserek parçalara ayırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.