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        Bursa'da lodos ağacı devirdi: Sokak ulaşıma kapandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran lodos, bir ağacın kırılarak sokağa devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak bir süre ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Bursa'da lodos ağacı devirdi: Sokak ulaşıma kapandı

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran lodos, bir ağacın kırılarak sokağa devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak bir süre ulaşıma kapandı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Yıldırım Sokak’ta meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç, gövdesinden kırılarak sokağa devrildi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokağa devrilen ağacı motorlu testerelerle keserek parçalara ayırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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