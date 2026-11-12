Cemil Çiçek: "Milletlerin ve devletlerin geleceğini şahıslardan daha çok sağlam kurumlar ve kurallar inşa eder"

Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin geleceğinin güçlü kurumlar ve nitelikli eğitimle şekilleneceğini belirterek, "Milletlerin ve devletlerin geleceğini inşa eden şahıslardan daha çok sağlam kurumlar ve sağlam kurallardır. Eğer geleceğinizi sağlam kurumlar, sağlam kurallar üzerine inşa etmezseniz çürük bir zemine inşaat yapmış olursunuz" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı iş birliğiyle, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi İlyas Kaygusuz Salonu'nda ‘Tecrübe Işığında; Türkiye'nin Geleceğine Gençlerle Bakmak' konulu konferans düzenlendi. Konferansa eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Programın açılışında konuşan Rektör Yılmaz, üniversitenin 15 fakülte, 15 meslek yüksekokulu ve 60 bin öğrencisiyle Türkiye'nin araştırma üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti. Üniversitesanayi iş birliğine önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Geleceği sağlam kurumlar ve kurallar üzerine inşa etmemiz gerekiyor"

Konferansta öğrencilere hitap eden Cemil Çiçek, Türkiye'nin son 100 yıldaki en önemli kazanımlarının Milli Mücadele, Cumhuriyet ve demokrasi olduğunu belirterek, "Bu üç kazanım bizim gelecek inşamızda köşe taşlarıdır. Bunların kıymetini ne kadar bilebilirsek, bunların içini, önünü, arkasını ne kadar güzel başarılarla doldurabilirsek işte gelecek inşası dediğimiz konunun başlığı bu, gelecek inşası böyle olur. Halbuki bizim genellikle şart toplumlarında, bizde de vardır. Gelecek inşasını biz şahısların başarısına, hatta tek kişinin başarısına indirgeriz. Elbette tek kişinin başarısı, özelliği, kabiliyeti, dirayeti, yönetimi önemli. Ama günümüz dünyasında siyaset biliminde de, sosyolojide de, tarihte de şunu gördük ki milletlerin ve devletlerin geleceğini inşa eden şahıslardan daha çok sağlam kurumlar ve sağlam kurallardır. Eğer geleceğinizi sağlam kurumlar, sağlam kurallar üzerine inşa etmezseniz çürük bir zemine inşaat yapmış olursunuz" dedi.

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"Üniversiteler sadece diploma fabrikaları değil"

Üniversitelerin yalnızca mesleki bilgi veren kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Üniversiteler sadece diploma fabrikaları değil, diploma verip onunla memleketi diplomalı işsizlerle dolduracak kurumlar olmaktan bunu çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Üniversitelerin toplumun değişim ve dönüşümüne öncülük etmesi gerektiğini söyleyen Çiçek, "Üniversiteler milletin geçmişiyle geleceği arasında köprü kuran kurumlardır. Geçmişle gelecek arasında bağı kopmuş olan bir toplumun gelecek inşası kesinlikle mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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"68 kuşağı bu ülkenin heba edilmiş bir neslidir"

Gençlere ideolojik kutuplaşmadan uzak durmaları çağrısında bulunan Çiçek, kendi gençlik yıllarından örnekler vererek, "68 kuşağı bu ülkenin heba edilmiş bir neslidir. Farklı düşüncelerimiz vardı. Kimimiz sosyalisttik, her şeyi devletleştiriyordu. Kimimiz milliyetçiydik, her şeyi millileştiriyorduk. Bunu oturup masa başında tartışmak, müzakere etmek var iken bizi ilk önce bir sene, bir buçuk sene, iki sene sürdü sürmedi, bir süre sonra elimize sopalar vermeye başladılar, taşlar vermeye başladılar. Ya biz niye kavga ettik ki sorusunu 3040 sene sonra sorduk. Halbuki baştan sorsaydık bu kadar kullanılmazdık" diye konuştu.

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"Artık bu kandırma yeter"

Gençlerin akıllarını ve vicdanlarını başkalarının yönlendirmesine bırakmamaları gerektiğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Aklınız sizde kalsın. Vicdanınız sizde kalsın. Cüzdanınız da sizde kalsın, kimseye ipotek vermeyin. Bu millet 100 seneyi aşkın bir zamandır, bilerek söylüyorum, siyaseten, ticareten ve dinen kandırılmış insanlar topluluğudur. Artık bu kandırma yeter. Yaşadığımız rezaletlerden, alçaklıklardan gerekli dersi çıkaralım da önümüze doğru dürüst bakalım."

"Biz siyasetçiler ve aydınlar, ülke, bölge, dünya gerçeğini yeteri kadar görmüyoruz"

Türkiye'deki siyasetçilerin ve aydınların sorunlara yaklaşımını da eleştiren Çiçek, "Bizim toplumumuzda üç hastalık var. Aydın kesimde. Bu üç hastalıktan Türkiye'yi süratle kurtarmamız lazım. Birincisi, tıbbi anlamda söylemiyorum, siyasi anlamda söylüyorum. Biz evvela kataraktız. Biz siyasetçiler ve aydınlar, ülke, bölge, dünya gerçeğini yeteri kadar görmüyoruz. Bulanık görüyoruz. Gerçeğin ancak bir kısmını görebiliyoruz, onu tamamı zannediyoruz" dedi.

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İkinci hastalığı Alzheimer olarak tanımlayan Çiçek, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılmadığını belirterek, üçüncü hastalığın ise ‘siyahbeyaz hastalığı' olduğunu söyledi. Çiçek, "Benim dediğim doğrudur, geri kalan hepsi yanlıştır. Böyle bir müzakere tarzı yok. Böyle bir olay değerlendirme usulü, metodu vesaire yok. Halbuki Türkiye gibi karışanı dolaşanı çok, bölgesi içerisi, dışarısı risklerle dolu bir ülkede genellikle doğrular gri alandadır" diye konuştu.

Konferans, Rektör Ferudun Yılmaz'ın Cemil Çiçek'e hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.