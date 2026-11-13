Bursa'da lodos ağacı devirdi, sokak ulaşıma kapandı (2)

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle Hamidiye Mahallesi Güldeste Sokak’ta bir ağaç daha gövdesinden ikiye ayrıldı. Saat 00.30 meydana gelen olayda yaralanan olmazken, ağacın gövdesinden ayrılan bölümü sokağa devrilerek yolu ulaşıma kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç kesilerek kaldırılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.