Bursa'da "Atatürk ve Zaman" anma konseri düzenlendi

Konserin sonunda şef, solist ve orkestra sanatçıları, izleyiciler tarafından alkışlandı.

İlk kez seslendirilen İlknur Kalıpçı imzalı "Atatürk ve Zaman" adlı müzikli anlatım programında, Atatürk'ün yaşamı, mücadelesi ve tarihe bıraktığı izler müzik eşliğinde anlatıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Nilgün Türksever Görgü anlatıcı olarak görev aldı.

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