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        Bursa'da "Atatürk ve Zaman" anma konseri düzenlendi

        Bursa Bölge Senfoni Orkestrası, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının yıl dönümünde "Atatürk ve Zaman" konseriyle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Bursa'da "Atatürk ve Zaman" anma konseri düzenlendi

        Bursa Bölge Senfoni Orkestrası, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının yıl dönümünde "Atatürk ve Zaman" konseriyle andı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Nilgün Türksever Görgü anlatıcı olarak görev aldı.

        İlk kez seslendirilen İlknur Kalıpçı imzalı "Atatürk ve Zaman" adlı müzikli anlatım programında, Atatürk'ün yaşamı, mücadelesi ve tarihe bıraktığı izler müzik eşliğinde anlatıldı.

        Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyet'e uzanan tarihsel yolculuğunu sanatın diliyle ele alan konser, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

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        Konserin sonunda şef, solist ve orkestra sanatçıları, izleyiciler tarafından alkışlandı.

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