Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da lodostan hareket eden dubalar motosikletin altına girdi, sürücü yere düştü

        Bursa'da lodostan hareket eden dubalar motosikletin altına girdi, sürücü yere düştü

        Bursa'da şiddetli lodos, usulsüz şekilde konulan dubaları devirdi. Motosikletin altına giren dubalar sürücünün düşmesine neden olurken, kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Bursa'da lodostan hareket eden dubalar motosikletin altına girdi, sürücü yere düştü

        Bursa'da şiddetli lodos, usulsüz şekilde konulan dubaları devirdi. Motosikletin altına giren dubalar sürücünün düşmesine neden olurken, kaza anı kameraya yansıdı.

        Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin başka araçların park etmesini engellemek amacıyla cadde üzerine usulsüz şekilde koyduğu dubalar, şiddetli lodosun etkisiyle devrildi. Önce yola devrilen, ardından seyir halindeki motosikletin altına giren dubalar kazaya neden oldu. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düşerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tehlikeli anlar, başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da pes dedirten olay: 4.63 promil alkollü traktör sürücüsü şaşkına çe...
        Bursa'da pes dedirten olay: 4.63 promil alkollü traktör sürücüsü şaşkına çe...
        BUDO'da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle tüm seferler iptal edildi
        BUDO'da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle tüm seferler iptal edildi
        Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katındaki daire alev alev yandı
        Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katındaki daire alev alev yandı
        7 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.. İtfaiyenin mücadelesi kamerada
        7 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.. İtfaiyenin mücadelesi kamerada
        BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi