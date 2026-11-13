Bursa'da lodos etkili oluyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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