Bursa'da lodos etkili oluyor
Bursa'da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 13.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
Bursa'da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren, hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.
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