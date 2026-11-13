Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi

        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi

        BURSA'da hızı saatte 74 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle parklardaki ağaçlar ile bir işletmeye ait kulübe devrilirken, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 10 seferi iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi

        BURSA’da hızı saatte 74 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle parklardaki ağaçlar ile bir işletmeye ait kulübe devrilirken, Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi iptal edildi.

        Kentte etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar güçlük yaşarken, Yıldırım ilçesinde parklardaki bazı ağaçlar devrildi. Bir işletmeye ait kulübe de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak devrildi.

        10 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

        REKLAM

        "07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa(Mudanya)" şeklindedir.

        METEOROLOJİDEN UYARI

        Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Osmangazi'den Yeşil Bursa'nın geleceğine ilk adım 700. yılın ilk fidanları...
        Osmangazi'den Yeşil Bursa'nın geleceğine ilk adım 700. yılın ilk fidanları...
        Diyabet yönetilebilir ve önlenebilir
        Diyabet yönetilebilir ve önlenebilir
        Savcı, boşanma aşamasındaki eşini vuran sanığın 21 yıla kadar hapsini isted...
        Savcı, boşanma aşamasındaki eşini vuran sanığın 21 yıla kadar hapsini isted...
        HPV testi pozitif çıktığında ne yapılmalı
        HPV testi pozitif çıktığında ne yapılmalı
        Bursa'da lodos etkili oluyor
        Bursa'da lodos etkili oluyor
        BTSO İstihdam Buluşmaları iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor
        BTSO İstihdam Buluşmaları iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor