Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi
BURSA'da hızı saatte 74 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle parklardaki ağaçlar ile bir işletmeye ait kulübe devrilirken, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 10 seferi iptal edildi.
BURSA’da hızı saatte 74 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle parklardaki ağaçlar ile bir işletmeye ait kulübe devrilirken, Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi iptal edildi.
Kentte etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar güçlük yaşarken, Yıldırım ilçesinde parklardaki bazı ağaçlar devrildi. Bir işletmeye ait kulübe de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak devrildi.
10 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
"07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa(Mudanya)" şeklindedir.
METEOROLOJİDEN UYARI
Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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