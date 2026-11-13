Osmangazi'den Yeşil Bursa'nın geleceğine ilk adım 700. yılın ilk fidanları Osmangazi'de toprakla buluştu

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 700. Yıl Yeşil Bursa Ağaçlandırma Projesi kapsamında ilk fidanlar, Güneştepe Mahallesi’nde toprakla buluştu.

Kentin yeşil alan varlığının artırılması, doğanın korunması ve ağaçlandırma konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amaçlanan ve Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına ithafen başlatılan 700. Yıl Yeşil Bursa Ağaçlandırma Projesi’nin ilk adımı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim töreniyle atıldı. Güneştepe Mahallesi’ndeki Erguvan Parkı’nda gerçekleştirilen törene Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra Bursa UNESCO Derneği Başkanı ve 700. Yıl Bursa Ağaçlandırma Platformu Sözcüsü İlker Özarslan, Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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"Yeşili artırmaya, doğayı korumaya gayret edeceğiz"

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa’nın geçmişte yeşil kimliğiyle anılan bir şehir olduğunu ancak zaman içerisinde bu özelliğini önemli ölçüde kaybettiğini belirterek, kentin yeniden doğayla buluşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aydın, yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Güneştepe büyük ve yeni bir mahallemiz. Erguvan Parkı’na dikilen ağaçlar, özellikle çınarlar birkaç sene sonra büyüdüğünde burası önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Çocuklar, gençler ve yaşlılar burada vakit geçirerek betonların arasında nefes alacaklar. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu güzel çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Osmangazi’mizin her bölgesinde yeşili artırmaya, doğayı korumaya gayret edeceğiz. Bizlere miras kalan doğal güzellikleri gelecek nesillere aktarabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılında hayata geçirilen bu anlamlı projede emeği bulunan 700. Yıl Ağaçlandırma Platformu’nun tüm üyelerine, çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum."

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"Amacımız 1 milyon vatandaşımızın refahını artırmak"

Konuşmasında Güneştepe Mahallesi’ne yönelik yatırımlara da değinen Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin sağlık ocağı talebini unutmadıklarını ifade etti. Gerekli izin süreçlerini başlattıklarını belirten Aydın, "Muhtarımız bizden sağlık ocağı istemişti, onu unutmadık. Gerekli izinler için başvurularımızı yaptık. Bildiğiniz gibi tasarruf tedbirleri nedeniyle Bakanlığın onay vermesi gerekiyor. İzinleri alabilirsek buraya da güzel bir sağlık ocağı kazandıracağız. Halihazırda Kükürtlü’de bir sağlık ocağını tamamladık. Bunun yanı sıra üç sağlık ocağı için daha meclisimizden karar aldık. Böylece toplamda 78 sağlık ocağını Osmangazi’mize kazandırmış olacağız. Amacımız, burada yaşayan yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın refahını artırmak, Osmangazi’de yaşamaktan keyif aldıkları, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine katkı sağlamak. Bunun için bütün ekibimizle birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

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"Başkanımız ilk startı verme imkanı tanıdı"

700. Yıl Bursa Ağaçlandırma Platformu Sözcüsü ve Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan ise projenin uzun soluklu bir çalışma olduğunu ve üç yıl içerisinde 200 bin ağaç dikmeyi hedeflediklerini söyledi. Ağaçlandırma çalışmalarında en önemli ihtiyacın fidan temininden ziyade uygun alanların tahsis edilmesi olduğunu vurgulayan Özaslan, Osmangazi Belediyesi’nin projeye öncülük ederek ilk adımın atılmasına imkan sağladığını belirtti. Özaslan, "Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın ve değerli çalışma arkadaşları bu konuda bize ilk startı verme fırsatı tanıdılar. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve doğaya gönül veren insanların ortak çabasıyla Bursa’nın kaybettiği yeşil alanların önemli bir bölümünü yeniden kazanabileceğiz. Çocukların yarın burada oynayacağı, oksijeni bol, yemyeşil bir alanı bizlere tahsis eden Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün, mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Erkan Aydın’a teşekkür ederek, Aydın’ın Güneştepe’ye yönelik hizmetlerinin devam edeceğine emin olduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, Güneştepe Mahallesi’nde ilk fidanları toprakla buluşturdu. Can suyunun verilmesiyle tamamlanan dikim etkinliği, Bursa’nın yeşil geleceğine yönelik ortak bir iradenin ve kurumlar arası dayanışmanın anlamlı bir örneği oldu. Osmangazi Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artıran, doğayı koruyan ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen çalışmalarını sürdürecek.