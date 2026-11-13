Diyabet yönetilebilir ve önlenebilir

Dünyada 800 milyon, Türkiye’de ise 11 milyon insanı etkileyen diyabete karşı toplumsal farkındalık çağrısında bulunan Burtom Özlüce Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Ali Ecer, "Dünyada her 21 saniyede bir kişiye diyabet tanısı konuluyor. Ancak erken müdahale, doğru tanı ve yaşam tarzı değişiklikleriyle diyabetin önüne geçmek ve komplikasyon riskini en aza indirmek mümkün" dedi.

14 Kasım, insülin hormonunu bularak milyonlarca insanın hayatını kurtaran Sir Frederick Banting'in doğum günü anısına, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 1991 yılından bu yana her yıl "Dünya Diyabet Günü" olarak anılıyor.

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Bu yılki teması ‘Diyabetle Mücadele ve Erken Müdahale’ olarak belirlenen gün kapsamında değerlendirmelerde bulunan Burtom Özlüce Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Ecer, hastalığın küresel ve ulusal boyuttaki büyük tablosuna dikkat çekerek erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Diyabetin tüm dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan küresel bir sağlık sorunu haline geldiğini belirten Burtom Özlüce Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Ali Ecer, diyabetle ilgili verileri paylaştı :

"Dünyada toplam 800 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 11 milyon diyabet hastası bulunuyor. İstatistiklere baktığımızda dünyada her 21 saniyede bir yeni diyabet tanısı konulurken, ne yazık ki her 6 saniyede bir hasta diyabet veya buna bağlı komplikasyonlar sebebiyle yaşamını yitiriyor. Oysa özellikle toplumda en sık rastlanan Tip 2 diyabet, büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Genetik olarak önlenemeyen Tip 1 diyabet ise doğru insülin uygulamaları ve düzenli takiple kontrol altına alınabilir, meydana gelebilecek komplikasyonlar belirgin şekilde azaltılabilir."

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"Şeker ortaya çıkmadan önlenebilir"

Erken tanı ve yeterli tedavi ile hastaların yaşam kalitesinin ve süresinin uzatılabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Ecer, risk grubundaki bireylerin zaman kaybetmeden tetkik yaptırması gerektiğini söyledi.

Uzm. Dr. Mehmet Ali Ecer, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Çok su içme, sık idrara çıkma ve ağız kuruluğu diyabetin en klasik belirtileridir. Ancak bu belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden de hareket edebiliriz. Kan şekeri ölçümü birçok sağlık merkezinde kolaylıkla yapılabilmektedir. Özellikle ailevi genetik riski bulunan ve obezite sorunu yaşayan bireylerde; şeker yükleme testleri, tokluk kan şekeri ölçümleri ve insülin seviyelerinin değerlendirilmesi sayesinde, henüz şeker hastalığı klinik olarak ortaya çıkmadan müdahale etme şansımız var. Erken dönemde başlatılan doğru yaklaşımlarla diyabetin gelişimi tamamen önlenebilmekte ya da ciddi oranda geciktirilebilmektedir."