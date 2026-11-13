Bursa'da 70 kilometre hızla esen lodos hayatı olumsuz etkiledi

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, dışarıda bulunanların ise çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olması çağrısında bulundu.

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