Bursa'da 70 kilometre hızla esen lodos hayatı olumsuz etkiledi
Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.
Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.
Bursa'da etkisini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatte yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar, sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ilerlemekte zorlanırken, rüzgarın şiddeti kameralara yansıdı.
Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, dışarıda bulunanların ise çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olması çağrısında bulundu.
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