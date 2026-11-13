Uludağ Enerji COP31'de: "Elektrifikasyonun yükünü dağıtım şebekeleri taşıyacak"

Uludağ Enerji CFO’su Duygu Tokgöz, COP31’de elektrifikasyon, enerji depolama ve iklim finansmanı başlıklarında şirketin yol haritasını paylaştı. Şirket, 20262030 döneminde Güney Marmara’daki şebekesine yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak.

COP31’in enerji gündeminde öne çıkan başlıklardan biri olan elektrifikasyon kapsamında, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Isıtma, ulaşım ve sanayi sektörlerinde elektrik kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte artacak enerji talebinin karşılanmasında, elektrik dağıtım şebekelerinin kapasitesinin artırılması ve mevcut altyapının yeni ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi önem kazanıyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı üzere, Türkiye’nin 2035 hedefleri doğrultusunda iletim ve dağıtım altyapısına yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor. Bu dönüşümün ilk adımı olan 20262030 döneminde dağıtım şebekelerine yaklaşık 22 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor; bu tutar bir önceki beş yıllık dönemin yaklaşık iki katı.

Uludağ Enerji CFO’su Duygu Tokgöz yaptığı açıklamada, "Bakanımızın da vurguladığı gibi şebekeler enerji dönüşümünün merkezinde. Biz de payımıza düşeni sahipleniyoruz: 20262030, şirket tarihimizin en yüksek yatırım dönemi olacak. Bu yıl şebekemize yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapıyoruz.Yatırımların yaklaşık üçte ikisi şebeke genişlemesi ve yenilemeye ayrılıyor. Elektrikli araçlarda bu ihtiyacın en somut örneği; Güney Marmara’yı kapsayan hizmet bölgemizdeki şarj altyapısı için ayrılan enerji, neredeyse Yalova ilinin toplam tüketimine denk geliyor" dedi.

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Depolama, yenilenebilir enerjiye esneklik kazandırıyor

COP31’in İklim Finansmanı platformunda Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) enerji depolama panelinde konuşan Tokgöz, yenilenebilir payı arttıkça sistemin en önemli ihtiyacının esneklik olduğunu vurguladı. Rüzgar kurulu gücünde Türkiye’nin ilk üç ilinden ikisi olan Çanakkale ve Balıkesir’i barındıran Güney Marmara, depolama yatırımlarının en çok ilgi gördüğü bölgelerden biri. Tokgöz, "Depolama, gün içinde üretilen yenilenebilir enerjiyi ihtiyaç duyulan saate taşıyarak arz güvenliğini güçlendiriyor. Bu yatırımların ölçeklenmesi, öngörülebilir gelir modelleri ve uzun vadeli finansmanla mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

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Finansmanda Türk lirası ve iklim dayanıklılığı

Şirketin yatırımları uzun vadeli konsorsiyum kredileriyle finanse ediliyor ve finansmanın tamamı Türk lirası. Bu yıl IFC ve Proparco’nun ortaklık yapısına katılması uzun vadeli finansman kapasitesini güçlendirdi. Şirket, finansman şartlarını şebekenin iklim etkilerine karşı dayanıklılığına bağlayan yeni modeller üzerinde de çalışıyor. Tokgöz, "İklim riski artık finansal bir risk kalemi. Sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarına karşı önceden yapılan yatırım, sorun çıktıktan sonra yapılan harcamadan hem kesinti hem de maliyet açısından çok daha verimli. Elektrifikasyon hızlandıkça şebekeye yapılan her yatırım, temiz enerjinin tüketiciye kesintisiz ulaşmasının teminatı olacak" diye konuştu.