Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Uludağ Enerji COP31'de: "Elektrifikasyonun yükünü dağıtım şebekeleri taşıyacak"

        Uludağ Enerji COP31'de: "Elektrifikasyonun yükünü dağıtım şebekeleri taşıyacak"

        Uludağ Enerji CFO'su Duygu Tokgöz, COP31'de elektrifikasyon, enerji depolama ve iklim finansmanı başlıklarında şirketin yol haritasını paylaştı. Şirket, 20262030 döneminde Güney Marmara'daki şebekesine yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Uludağ Enerji COP31'de: "Elektrifikasyonun yükünü dağıtım şebekeleri taşıyacak"

        Uludağ Enerji CFO’su Duygu Tokgöz, COP31’de elektrifikasyon, enerji depolama ve iklim finansmanı başlıklarında şirketin yol haritasını paylaştı. Şirket, 20262030 döneminde Güney Marmara’daki şebekesine yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak.

        COP31’in enerji gündeminde öne çıkan başlıklardan biri olan elektrifikasyon kapsamında, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Isıtma, ulaşım ve sanayi sektörlerinde elektrik kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte artacak enerji talebinin karşılanmasında, elektrik dağıtım şebekelerinin kapasitesinin artırılması ve mevcut altyapının yeni ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi önem kazanıyor.

        REKLAM

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı üzere, Türkiye’nin 2035 hedefleri doğrultusunda iletim ve dağıtım altyapısına yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor. Bu dönüşümün ilk adımı olan 20262030 döneminde dağıtım şebekelerine yaklaşık 22 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor; bu tutar bir önceki beş yıllık dönemin yaklaşık iki katı.

        Uludağ Enerji CFO’su Duygu Tokgöz yaptığı açıklamada, "Bakanımızın da vurguladığı gibi şebekeler enerji dönüşümünün merkezinde. Biz de payımıza düşeni sahipleniyoruz: 20262030, şirket tarihimizin en yüksek yatırım dönemi olacak. Bu yıl şebekemize yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapıyoruz.Yatırımların yaklaşık üçte ikisi şebeke genişlemesi ve yenilemeye ayrılıyor. Elektrikli araçlarda bu ihtiyacın en somut örneği; Güney Marmara’yı kapsayan hizmet bölgemizdeki şarj altyapısı için ayrılan enerji, neredeyse Yalova ilinin toplam tüketimine denk geliyor" dedi.

        REKLAM

        Depolama, yenilenebilir enerjiye esneklik kazandırıyor

        COP31’in İklim Finansmanı platformunda Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) enerji depolama panelinde konuşan Tokgöz, yenilenebilir payı arttıkça sistemin en önemli ihtiyacının esneklik olduğunu vurguladı. Rüzgar kurulu gücünde Türkiye’nin ilk üç ilinden ikisi olan Çanakkale ve Balıkesir’i barındıran Güney Marmara, depolama yatırımlarının en çok ilgi gördüğü bölgelerden biri. Tokgöz, "Depolama, gün içinde üretilen yenilenebilir enerjiyi ihtiyaç duyulan saate taşıyarak arz güvenliğini güçlendiriyor. Bu yatırımların ölçeklenmesi, öngörülebilir gelir modelleri ve uzun vadeli finansmanla mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Finansmanda Türk lirası ve iklim dayanıklılığı

        Şirketin yatırımları uzun vadeli konsorsiyum kredileriyle finanse ediliyor ve finansmanın tamamı Türk lirası. Bu yıl IFC ve Proparco’nun ortaklık yapısına katılması uzun vadeli finansman kapasitesini güçlendirdi. Şirket, finansman şartlarını şebekenin iklim etkilerine karşı dayanıklılığına bağlayan yeni modeller üzerinde de çalışıyor. Tokgöz, "İklim riski artık finansal bir risk kalemi. Sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarına karşı önceden yapılan yatırım, sorun çıktıktan sonra yapılan harcamadan hem kesinti hem de maliyet açısından çok daha verimli. Elektrifikasyon hızlandıkça şebekeye yapılan her yatırım, temiz enerjinin tüketiciye kesintisiz ulaşmasının teminatı olacak" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (2)
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (2)
        Nilüfer Belediyesi'nden sitelerde afet bilgilendirme çalışması
        Nilüfer Belediyesi'nden sitelerde afet bilgilendirme çalışması
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutukl...
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutukl...
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı: 5 şüpheli y...
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı: 5 şüpheli y...
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi
        Lodos ağaçları devirdi, ulaşım aksadı
        Lodos ağaçları devirdi, ulaşım aksadı