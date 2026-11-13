Nilüfer Belediyesi'nden sitelerde afet bilgilendirme çalışması

Nilüfer Belediyesi, 12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü ve Düzce Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde yeni bir proje başlattı. Site yönetimleri, çalışanlar ve bina sakinlerine acil durum ve tahliye yöntemlerinin anlatıldığı çalışmada, asansörlere de karekodlu afet bilgi kartları asıldı.

Nilüfer Belediyesi, deprem, yangın ve su baskını gibi acil durumlara karşı apartman ve siteleri daha hazırlıklı hale getirmek için yerinde bilgilendirme çalışması başlattı. 12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde uygulamaya alınan projeyle, binalardaki risklerin önceden fark edilmesi ve site çalışanları ile kat sakinlerinin acil durumda ne yapacağını bilmesi amaçlanıyor.

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Uygulamanın ilki, site yönetiminin talebi üzerine Barış Mahallesi'ndeki bir sitede yapıldı. Site yöneticileri, güvenlik personeli, bina görevlileri ve kat sakinleriyle buluşan ekipler, afet anında doğru davranış biçimleri, acil müdahale yöntemleri, tahliye yolları ve tahliye sırasında bina sakinlerine refakat edilmesi konularında bilgi verdi.

Çalışma öncesinde konuşan Nilüfer Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Erdinç Çamkerten, 1999 Düzce Depremi'ndeki kayıpların ve yaralanmaların büyük ölçüde hazırlıksız ve panikten kaynaklandığını hatırlattı. Deprem, yangın ve su baskını gibi durumlarda site çalışanlarının ilk müdahaledeki rolüne değinen Çamkerten, "Acil bir durumda tehlikeyi ilk görenler genellikle sitenin güvenlik görevlileri ve çalışanları oluyor. Görevli arkadaşlarımız tehlike anında nasıl müdahale edeceklerini, tahliye koridorlarını nasıl açık tutacaklarını ve bina sakinlerine nasıl refakat edeceklerini bilirse çok daha sağlıklı bir tahliye gerçekleştirebiliriz" dedi.

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Her gün kullanılan bina girişleri, koridorlar ve yangın merdivenlerindeki kaçış yollarının açık tutulmasına dikkat çeken Çamkerten, sarsıntı anında acil çıkış kapılarını sıkıştırabilecek eşyaların kapı arkasına konulmaması ve katlardaki ayakkabılıkların geçişi engellemeyecek şekilde düzenli olması gerektiğini söyledi.

Çamkerten'in konuşmasının ardından bloklara dağılan ekipler, kat koridorlarını ve kaçış yollarını tespitlerini site yönetimiyle paylaştı. Bina sakinlerini ve deprem öncesinde alınacak önlemler ile afet anında yapılması gerekenler hakkında ekipler, bilgilendirdi. Ayrıca apartman içlerine ve asansörlere; deprem, yangın ve su baskınına ilişkin temel bilgiler ile afet toplanma alanları gibi faydalı bilgilerin olduğu ‘Afet Bilgi Kartları' asıldı. Uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirten site sakinleri, çalışmanın yaygınlaştırılmasını istedi.