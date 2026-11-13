Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Nilüfer Belediyesi'nden sitelerde afet bilgilendirme çalışması

        Nilüfer Belediyesi'nden sitelerde afet bilgilendirme çalışması

        Nilüfer Belediyesi, 12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü ve Düzce Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde yeni bir proje başlattı. Site yönetimleri, çalışanlar ve bina sakinlerine acil durum ve tahliye yöntemlerinin anlatıldığı çalışmada, asansörlere de karekodlu afet bilgi kartları asıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Nilüfer Belediyesi'nden sitelerde afet bilgilendirme çalışması

        Nilüfer Belediyesi, 12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü ve Düzce Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde yeni bir proje başlattı. Site yönetimleri, çalışanlar ve bina sakinlerine acil durum ve tahliye yöntemlerinin anlatıldığı çalışmada, asansörlere de karekodlu afet bilgi kartları asıldı.

        Nilüfer Belediyesi, deprem, yangın ve su baskını gibi acil durumlara karşı apartman ve siteleri daha hazırlıklı hale getirmek için yerinde bilgilendirme çalışması başlattı. 12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde uygulamaya alınan projeyle, binalardaki risklerin önceden fark edilmesi ve site çalışanları ile kat sakinlerinin acil durumda ne yapacağını bilmesi amaçlanıyor.

        REKLAM

        Uygulamanın ilki, site yönetiminin talebi üzerine Barış Mahallesi'ndeki bir sitede yapıldı. Site yöneticileri, güvenlik personeli, bina görevlileri ve kat sakinleriyle buluşan ekipler, afet anında doğru davranış biçimleri, acil müdahale yöntemleri, tahliye yolları ve tahliye sırasında bina sakinlerine refakat edilmesi konularında bilgi verdi.

        Çalışma öncesinde konuşan Nilüfer Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Erdinç Çamkerten, 1999 Düzce Depremi'ndeki kayıpların ve yaralanmaların büyük ölçüde hazırlıksız ve panikten kaynaklandığını hatırlattı. Deprem, yangın ve su baskını gibi durumlarda site çalışanlarının ilk müdahaledeki rolüne değinen Çamkerten, "Acil bir durumda tehlikeyi ilk görenler genellikle sitenin güvenlik görevlileri ve çalışanları oluyor. Görevli arkadaşlarımız tehlike anında nasıl müdahale edeceklerini, tahliye koridorlarını nasıl açık tutacaklarını ve bina sakinlerine nasıl refakat edeceklerini bilirse çok daha sağlıklı bir tahliye gerçekleştirebiliriz" dedi.

        REKLAM

        Her gün kullanılan bina girişleri, koridorlar ve yangın merdivenlerindeki kaçış yollarının açık tutulmasına dikkat çeken Çamkerten, sarsıntı anında acil çıkış kapılarını sıkıştırabilecek eşyaların kapı arkasına konulmaması ve katlardaki ayakkabılıkların geçişi engellemeyecek şekilde düzenli olması gerektiğini söyledi.

        Çamkerten'in konuşmasının ardından bloklara dağılan ekipler, kat koridorlarını ve kaçış yollarını tespitlerini site yönetimiyle paylaştı. Bina sakinlerini ve deprem öncesinde alınacak önlemler ile afet anında yapılması gerekenler hakkında ekipler, bilgilendirdi. Ayrıca apartman içlerine ve asansörlere; deprem, yangın ve su baskınına ilişkin temel bilgiler ile afet toplanma alanları gibi faydalı bilgilerin olduğu ‘Afet Bilgi Kartları' asıldı. Uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirten site sakinleri, çalışmanın yaygınlaştırılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (2)
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (2)
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutukl...
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutukl...
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı: 5 şüpheli y...
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı: 5 şüpheli y...
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi
        Lodos ağaçları devirdi, ulaşım aksadı
        Lodos ağaçları devirdi, ulaşım aksadı
        Bursa'da 70 kilometre hızla esen lodos hayatı olumsuz etkiledi
        Bursa'da 70 kilometre hızla esen lodos hayatı olumsuz etkiledi