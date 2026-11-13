Yıldırım'da kadınlara afet eğitimi

Yıldırım Belediyesi, afet bilincini artıracak ve toplumsal farkındalığı güçlendirecek çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, 12 Kasım Düzce Depremi’nin 27. yıl dönümü vesilesiyle kadınlara yönelik özel bir programa imza attı. "Bilinçli Kadın, Dirençli Aile, Güvenli Yarınlar" temasıyla düzenlenen programda, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi anlatıldı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce depreminde hayatını kaybedenler programın başında anılırken, gösterilen belgesel sırasında ise duygusal anlar yaşandı. Alanında uzman isimler; salonu dolduran kadınlara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi. Program kapsamında hijyen ve beslenme, ruh sağlığının korunması, ailece afet hazırlığı, temel ilk yardım ile evlerde yangın güvenliği gibi hayati konular ele alındı.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye’nin son yıllarda meydana gelen depremlerle büyük acılar yaşadığını hatırlattı. Başkan Yılmaz, "Hepimiz biliyoruz ki deprem ülkemizin acı bir gerçeği. Ancak bu gerçeğe karşı tedbir almak bizim elimizde" dedi. Başkan Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümü öncelikli ve vazgeçilmez hizmetlerden biri olarak gördüklerini belirtti. Yılmaz, "Coğrafyamızı değiştiremeyiz ama o coğrafyada nasıl yaşayacağımızı ve afetlere nasıl hazırlanacağımızı belirleyebiliriz. Bu nedenle kentsel dönüşümü hayati bir mesele olarak görüyoruz. Binalarımızı yenilerken; mahallelerimizin de çehresini değiştiriyor; parklarıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla daha güvenli, daha dirençli ve daha sağlıklı yaşam alanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, güvenli bir gelecek için fiziki dönüşüm kadar afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda düzenlenen "Bilinçli Kadın, Dirençli Aile, Güvenli Yarınlar" programını değerli bulduklarını söyleyen Yılmaz, "Yaşadığımız acıları unutmamak hepimiz için bir vefa borcudur. Bu aynı zamanda bizlere büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu sorumluluk, deprem ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olmayı yarına bırakmamaktır. Alacağımız küçük önlemler, bizim ve sevdiklerimizin hayatını kurtarabilir. Afetlere hazırlık yalnızca kadınların değil, ailenin tüm fertlerinin ortak sorumluluğudur. Ancak bu süreçte kadınların üstleneceği öncü rol ve rehberlik büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın bilgi ve farkındalığını artırarak ailelerimizin afetlere karşı daha hazırlıklı, daha bilinçli ve daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayabiliriz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın" dedi.

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Deprem gerçeğine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Bursa İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan ise afetlere karşı bilinçli bir toplumun oluşmasında kadınların önemli rol üstlendiğini belirtti.