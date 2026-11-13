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        Yenişehir Belediyesi, 81 belediyeyi geride bıraktı Yenişehir Belediyesi, sayıştay denetiminde Türkiye üçüncüsü oldu

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yenişehir Belediyesi'nin 5 denetim bulgusuyla Türkiye genelinde karşılaştırılan 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında en az bulguya sahip üçüncü belediye olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Yenişehir Belediyesi, 81 belediyeyi geride bıraktı Yenişehir Belediyesi, sayıştay denetiminde Türkiye üçüncüsü oldu

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yenişehir Belediyesi’nin 5 denetim bulgusuyla Türkiye genelinde karşılaştırılan 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında en az bulguya sahip üçüncü belediye olduğunu açıkladı.

        Sayıştay’ın 2025 yılı denetim sonuçlarını değerlendiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Türkiye genelindeki karşılaştırmada elde edilen sonucun önemine dikkat çekerek belediyenin mali ve idari süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı ilkelerini esas aldıklarını belirtti.

        Başkan Ercan Özel, "Belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, mali disiplini korumak ve kurumsal işleyişimizi güçlendirmek için titizlikle çalışıyoruz. Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporlarına göre Türkiye genelinde karşılaştırılan 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında en az bulguya sahip üçüncü belediye olarak yer almamız bizim için önemli. Kamu kaynaklarının her kuruşunun hesabını verme sorumluluğuyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Ercan Özel, "Sayıştay tarafından ortaya konulan hususta dikkatle inceliyor, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenişehir’imize hizmet ederken şeffaf, hesap verebilir ve güçlü bir belediye yönetimi anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

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