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        Bursa'daki 3 silahlı saldırı nedeniyle yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Bursa'daki 3 silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Bursa'daki 3 silahlı saldırı nedeniyle yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Bursa'daki 3 silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yıldırım ilçesinde yaşanan 3 silahlı saldırı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, ateşli silahla yaralama ve iki ayrı silahlı saldırının, 8 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi M.U'nun elebaşı olduğu suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında, 1080 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, M.U. ile Y.T, E.K, E.K. ve H.Y'nin söz konusu olaylarda birlikte hareket ettiğini belirledi.

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        Ekipler, şüphelilerin saklandıkları adreslere, özel harekat destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyon sırasında balkondan atlayarak yan binanın çatı katına kaçan şüpheliler, kaçış esnasında binalar arasındaki boşluklara silah atıp boş bir daireye saklandı.

        Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlıların kaçış sırasında attıkları 4 silaha el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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