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        İnegöl'de lodos ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 kişi yaralandı Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında yaşanan olaylarda bir apartmanın çatısı uçtu, bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, evinde kapının çarptığı kadın ise yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        İnegöl'de lodos ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 kişi yaralandı Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında yaşanan olaylarda bir apartmanın çatısı uçtu, bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, evinde kapının çarptığı kadın ise yaralandı.

        İnegöl’de etkili olan şiddetli lodos, peş peşe olaylara neden oldu.

        Çatı parçaları sokağa saçıldı

        İlk olay, Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak’ta meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle 3 katlı apartmanın çatısının bir bölümü yerinden koparak yola düştü. Büyük gürültüyle yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, şans eseri yaralanan olmadı.

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        Ağaç otomobilin üzerine düştü

        Bir diğer olay ise İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde yaşandı. Fabrika bahçesindeki ağaç, lodosun etkisiyle kırılarak park halindeki 16 AE 328 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek parçaladı ve otomobili kurtardı.

        Lodos kadını hastanelik etti

        Lodosun neden olduğu bir diğer olay ise kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde açık olan kapı, şiddetli rüzgârın etkisiyle aniden hareket ederek bir kadına çarptı. Yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        İnegöl genelinde etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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