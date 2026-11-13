Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (5)

ÖĞRENCİNİN KAPANAN KAPIYA SIKIŞAN PARMAĞI KOPTU

Bursa ve ilçelerinde saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. İnegöl ilçesi, kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki Cerrah Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Recep O., (13), sınıftan çıkmak istediği sırada esen rüzgarla aniden kapanan kapıya elini sıkıştırdı. Sol elinin yüzük parmağı kopan çocuk için ihbarla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Recep O., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından öğrenci, kopan parmağının dikilmesi için Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),