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        Büyükşehir'den 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ne yeni altyapı yatırımı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ne 4 kilometrelik yeni yağmur suyu hattı kazandırıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Büyükşehir'den 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ne yeni altyapı yatırımı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesi’ne 4 kilometrelik yeni yağmur suyu hattı kazandırıyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde altyapı ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 35 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilendi.

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        Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da mevsim normalleriyle birlikte ağırlaşan hava ve zemin şartlarına rağmen şehrin dört bir yanında altyapı ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

        BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda, Nilüfer ilçesine bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nin Öğrencik Caddesi, Öteyüz Bulvarı, Mimar Sinan Caddesi, İbni Sina Caddesi ve muhtelif sokaklarında, 50 ile 160 santimetre arasında değişen çaplarda toplam 4 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ediyor. Daha önce yağmur suyu hattı bulunmayan yeni yerleşim bölgesinde yürütülen çalışmalarla, yağış sularının kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, mahallenin altyapısı da daha güçlü ve güvenli hale getirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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