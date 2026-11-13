Eski eşini markette bıçakladı, savunması pes dedirtti "Markete kendisiyle konuşmak için gitmiştim ancak beni görüp bağırdığı için bir anlık korkuyla hareket ettim"

Bursa'nın Mudanya ilçesinde boşandığı eşini çalıştığı markette bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık pişman olduğunu belirtirken, mağdur kadın şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sait E., müşteki M.E., Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan M.E., sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

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"Bir anlık korkuyla hareket ettim"

Pişman olduğunu dile getiren tutuklu sanık Sait E. ise savunmasında, öldürme kastı bulunmadığını öne sürerek, "Ben deli değilim. Geçen celse bazı şeyleri ifade edemedim. Öldürmek isteseydim çok rahat öldürebileceğim yerler varken, kamera kaydının olmadığı, tanıkların bulunmayacağı bir yerde yapmak varken neden markette öldüreyim? Ben markete kendisiyle konuşmak için gitmiştim ancak kendisi beni görüp bağırdığı için bir anlık korkuyla hareket ettim" dedi.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Olayın geçmişi

Olay, 4 Kasım 2025'te Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Markette kasiyer olarak çalışan 31 yaşındaki M.E., iş yerine gelen boşandığı eşi Sait E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sait E., yanında getirdiği bıçakla eski eşini yaraladı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu'na giderek polisi aradı. Eski eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini bildiren Sait E., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.