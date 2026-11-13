Büyükşehir'den lodos kaynaklı vakalara anında müdahale
Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevsim normalleriyle birlikte kent genelinde etkili olan lodosun neden olduğu vakalara anında müdahale gerçekleştirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevsim normalleriyle birlikte kent genelinde etkili olan lodosun neden olduğu vakalara anında müdahale gerçekleştirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonuyla mevsim normalleriyle birlikte Bursa’da etkili olan lodosun neden olduğu olayları yakından takip etti.
Büyükşehir Belediyesi’ne 1213 Kasım 2026 tarihlerinde 8 ilçeden 137 vaka ihbar edildi. Vakaların 69’u ağaç devrilmesi, 13’ü tehlike arz eden parçalar, 33’ü tehlike arz eden durum, 19’u hasar tespiti şeklinde bildirilirken 3 vakanın ise türü belirtilmedi.
AKOM koordinasyonunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ve 153 ani müdahale ekibi, ihbar edilen lodos kaynaklı vakalara hızla müdahale etti.
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