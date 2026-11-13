Bursa'da yaya geçidinde yayaya çarptı : 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hemşire ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan hemşire Zeynep Ç.' ye, Hamdi Ç. (79) yönetimindeki 65 ACU 617 plakalı cip (46) çarptı.

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