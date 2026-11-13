Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (6)
Giriş: 13.11.2026 - 17:12 Güncelleme:
DÜŞEN ÇATI KAPLAMA ÖRTÜSÜ 2 ARACA ZARAR VERDİ
Bursa'da saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerine düşen çatı kaplama örtüsü, 2 otomobile zarar verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ