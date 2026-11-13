Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Lodos ağacı lüks aracın üzerine devirdi

        Lodos ağacı lüks aracın üzerine devirdi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki yabancı plakalı lüks otomobilin üzerine düştü. Olayda araçta hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri sokakta tehlike oluşturabilecek başka ağaçlar bulunduğuna dikkat çekerek tedbir alınmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Lodos ağacı lüks aracın üzerine devirdi

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki yabancı plakalı lüks otomobilin üzerine düştü. Olayda araçta hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri sokakta tehlike oluşturabilecek başka ağaçlar bulunduğuna dikkat çekerek tedbir alınmasını istedi.

        Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodosun etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı lüks otomobilin üzerine düştü. Ağacın devrilmesiyle sokak kısa süreliğine araç trafiğine kapandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Mudanya İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek parçalara ayırdı ve yol kenarına kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

        REKLAM

        "Bir an önce önlem alınırsa vatandaşlar açısından iyi olacaktır"

        Olayın yaşandığı sokaktaki sitenin sakinlerinden Doğan Sonkaynar, büyük bir gürültü duyduklarını ve ağacın komşusunun aracının üzerine devrildiğini belirtti.

        Sonkaynar, "Evdeydik zaten. Bir anda patırtı kütürtü duyduk. Bir baktım, aşağı komşunun arabasının üzerine ağaç devrilmiş. Burada şu an engel teşkil edecek, sıkıntı oluşabilecek bir ağaç daha var. Doğal afet sonuçta, bazı durumlarda öngöremiyoruz. Ancak bir an önce önlem alınırsa vatandaşlar açısından da iyi olacaktır" dedi.

        Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için risk oluşturabilecek ağaçların kontrol edilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        Denizin ortasında can pazarı... Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına bö...
        Denizin ortasında can pazarı... Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına bö...
        Bursa'da gökkuşağı sürprizi
        Bursa'da gökkuşağı sürprizi
        Bursa'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
        Bursa'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği yeni yerinde, artan kapasiteyle hizm...
        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği yeni yerinde, artan kapasiteyle hizm...
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (6)
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (6)
        Büyükşehir'den lodos kaynaklı vakalara anında müdahale
        Büyükşehir'den lodos kaynaklı vakalara anında müdahale