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        Bursa'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

        Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Bursa'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

        Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte dün başlayan ve hızı saatte zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan lodos sebebiyle bazı evlerin çatıları ve çeşitli noktalarda otomobiller zarar gördü.

        Osmangazi ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bir binadan kopan çatı parçaları, seyir halindeki 2 otomobilin üstüne uçtu.

        Tedbir amacıyla kısmen kapatılan cadde, araçların ve uçan çatı parçalarının kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

        Kentin çeşitli noktalarında da ağaçlardan kopan parçalar caddelere savruldu.

        Yarın lodosun yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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