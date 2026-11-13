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        Rüzgarlı havada hızla kapanan kapı, öğrencinin parmağını kopardı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, okulda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgârın etkisiyle hızla kapanan sınıf kapısı, 13 yaşındaki öğrencinin parmağını kopardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Rüzgarlı havada hızla kapanan kapı, öğrencinin parmağını kopardı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, okulda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgârın etkisiyle hızla kapanan sınıf kapısı, 13 yaşındaki öğrencinin parmağını kopardı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Recep O. sınıf kapısından çıkmak istediği sırada şiddetli lodosun etkisiyle kapı aniden hızla kapandı. Kapıya sıkışan öğrencinin sol el yüzük parmağı koptu. Kanlar içerisinde kalan öğrenci için okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tedavisinin ardından öğrenci, ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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