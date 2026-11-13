Bursa'da alabora tehlikesi geçiren katamarandaki kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı

Alabora tehlikesi geçiren Alakuş'un telsizle yardım talebini duyan balıkçı kaptanları Edin Aktay, Göksal Şükür, Mehmet Dereci, Tahsin Dereci, Suat Köseoğlu, Alper Civelek ile Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek kurtarma çalışması için bölgeye gitti.

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