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        Bursa'da alabora tehlikesi geçiren katamarandaki kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı

        Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamarandaki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Bursa'da alabora tehlikesi geçiren katamarandaki kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı

        Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamarandaki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy Limanı'na katamaran ile yanaşmak isteyen Ali Alakuş, şiddetli fırtına nedeniyle limana giremedi.

        Bandırma istikametine gitmeye karar veren Ali Alakuş, kıyıdan yaklaşık 1 mil açığa çıktığı sırada katamaranın motor kısmına halat dolandı.

        Alabora tehlikesi geçiren Alakuş'un telsizle yardım talebini duyan balıkçı kaptanları Edin Aktay, Göksal Şükür, Mehmet Dereci, Tahsin Dereci, Suat Köseoğlu, Alper Civelek ile Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek kurtarma çalışması için bölgeye gitti.

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        Halat yardımıyla tekneye bağlanan katamaran, Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı'na çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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