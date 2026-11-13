Bursa'da alabora tehlikesi geçiren katamarandaki kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamarandaki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamarandaki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy Limanı'na katamaran ile yanaşmak isteyen Ali Alakuş, şiddetli fırtına nedeniyle limana giremedi.
Bandırma istikametine gitmeye karar veren Ali Alakuş, kıyıdan yaklaşık 1 mil açığa çıktığı sırada katamaranın motor kısmına halat dolandı.
Alabora tehlikesi geçiren Alakuş'un telsizle yardım talebini duyan balıkçı kaptanları Edin Aktay, Göksal Şükür, Mehmet Dereci, Tahsin Dereci, Suat Köseoğlu, Alper Civelek ile Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek kurtarma çalışması için bölgeye gitti.
Halat yardımıyla tekneye bağlanan katamaran, Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı'na çekildi.
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