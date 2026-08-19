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        Bursa Ticaret Borsasına ait okul, Milli Eğitim Bakanlığına devredildi

        Mülkiyeti Bursa Ticaret Borsasına ait Bursa Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunun adı, Bursa Ticaret Borsası Mehmet Aydın İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirilerek Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Bursa Ticaret Borsasına ait okul, Milli Eğitim Bakanlığına devredildi

        Mülkiyeti Bursa Ticaret Borsasına ait Bursa Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunun adı, Bursa Ticaret Borsası Mehmet Aydın İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirilerek Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

        Bursa Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Bursa Valiliğinde düzenlenen devir teslim töreninde, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, protokolü imzaladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayyıldız, Bursa Ticaret Borsası meclisine ve yönetimine eğitime sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

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        Matlı da geçen yıl hayatını kaybeden Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ı andıklarını belirtti.

        Bursa Ticaret Borsası mülkiyetinde bulunan ve uzun yıllardır eğitim hizmetine tahsis edilen okulun çocukların ve gençlerin geleceğine hizmet etmeyi sürdürmesi amacıyla devrettiklerini belirten Matlı, şunları kaydetti:

        "Borsamıza ve Bursa'mıza uzun yıllar büyük emekler vermiş çok kıymetli meclis başkanımız, ağabeyim Mehmet Aydın'ın adını da bu okulda yaşatmanın bizim için çok ayrı bir anlamı var. Mehmet ağabeyimizin borsamıza ve şehrimize bıraktığı güzel izlerin, burada eğitim görecek evlatlarımızla gelecek nesillere taşınacağına yürekten inanıyorum."

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        Bursa Ticaret Borsası olarak eğitime yönelik katkılarını sürdüreceğini belirten Matlı, sürecin hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Bursa Valisi Ayyıldız ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Bursa Ticaret Borsası meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile merhum Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ın eşi Seval Aydın ile kızı Ecenur Aydın'ın da katıldığı tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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