Bursa'da asayiş
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çırpan Mahallesi'nde S.T'nin adresine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 40,8 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 lira ile havalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda S.T, A.E. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Ayrıca polis ekiplerce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ. ile yağma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan B.Y. de yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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