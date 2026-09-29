Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Yapılan inceleme ve işlemlerin ardından ekiplerce evde temizlik çalışması başlatıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tahtakale Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 2 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

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