Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da çarpışan servis minibüsü ile özel halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı

        Bursa'da çarpışan servis minibüsü ile özel halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 22:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çarpışan servis minibüsü ile özel halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        E.G. yönetimindeki 16 S 1065 plakalı servis minibüsü, Yenibağlar Mahallesi Karanfil Caddesi'nde, M.I. idaresindeki 16 M 10228 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, kaldırıma çarparak durabildi.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        Bursa'da servis minibüsüyle özel halk otobüsü çarpıştı; 5 yaralı
        Bursa'da servis minibüsüyle özel halk otobüsü çarpıştı; 5 yaralı
        İnegöl'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
        İnegöl'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
        Bursa'da feci kaza: 3 yaralı
        Bursa'da feci kaza: 3 yaralı
        İnegöl'de firari hükümlü yakalandı
        İnegöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da derede mahsur kalan çocuk, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarı...
        Bursa'da derede mahsur kalan çocuk, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarı...
        Dereye düşen 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Dereye düşen 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı