Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Giriş: 29.09.2026 - 22:17 Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Güzelyalı Yalı Mahallesi, Piri Reis Sokağı'nda seyreden İ.K idaresindeki 16 AOC 194 plakalı motosiklet devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ