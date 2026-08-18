Bursa'da engelsiz ulaşımda dijital dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, dijital ulaşım hizmetlerinin daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla BursaKart Mobil ile Engelsiz Bursa uygulamalarının tek çatı altında birleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, BURULAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, engelli yolcuların toplu taşıma hizmetlerinden daha kolay ve bağımsız yararlanabilmesine yönelik yeni özelliklerin BursaKart Mobil uygulamasına eklendiği kaydedildi.

Engelli yolcuların kendilerine ait BursaKart numarası ve sisteme kayıtlı telefon numarasıyla uygulamaya giriş yaptıktan sonra binecekleri durağı ve engel durumlarını belirleyerek seyahat talebi oluşturabilecekleri belirtildi.

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Yolcuların seyahatlerine eşlik edecek refakatçiyi de uygulama üzerinden tanımlayabilecekleri ifade edilen açıklamada, oluşturulan seyahat bildirimlerinin ilgili otobüs sürücüsünün ekranına anlık olarak iletileceği, sürücünün de yolculuğa ilişkin geri bildirimde bulunabileceği aktarıldı.

Yolcunun araca binmesinin ardından binişini uygulama üzerinden onaylaması ve ineceği durağı seçmesiyle seyahat süreci takip edilebilecek.

Uygulamada yapılan konum ve durak iyileştirmeleriyle yolcular, yaklaşan duraklar ve seyahat süreci hakkında anlık bilgi alabilecek. Kalan durak bilgisi de uygulama üzerinden görüntülenerek toplu ulaşımın daha güvenli ve bağımsız şekilde kullanılması hedefleniyor.

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Açıklamada, raylı sistemleri kullanan engelli yolcular için de yeni özelliklerin devreye alındığı bildirildi.

Yolcunun istasyona giriş yapmasının ardından yaklaşan Hafif Raylı Sistem (HRS) aracının bilgisinin uygulamada gösterileceği, yolcunun gitmek istediği yönü ve treni seçerek aracın istasyona geliş süresini takip edebileceği ifade edildi.

Trene binildikten sonra biniş durumunun uygulama üzerinden teyit edilebileceği, varış noktasına kaç durak kaldığının görülebileceği ve seyahat boyunca geçilen istasyonlar ile varış noktası hakkında bilgi alınabileceği belirtildi.

Sistemin HRS araçlarının yanı sıra T1 ve T2 tramvay hatlarında da kullanılabileceği kaydedildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen görme engelli Dilhan Karagöz, uygulamayı ilk kullandığında heyecan ve korku yaşadığını ancak yolculuğunu güvenli şekilde tamamladığını ifade etti.

Karagöz, uygulama sayesinde biniş ve iniş sırasında sürücüye bildirim gönderilebildiğini belirterek çalışmanın kendileri açısından anlamlı olduğunu bildirdi.

Görme engelli Beyazıt Çağrı Yurdagül de uygulamayı beğendiğini belirterek, yolcuların engel durumlarını uygulama üzerinden bildirebildiğini ve inecekleri durağı işaretleyebildiğini aktardı.