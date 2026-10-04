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        Bursa'da erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Bursa'da erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı kırsal Güngörmez Mahallesi'nde, otomobille ormanlık alana giden Gökçe A. (18) ile erkek arkadaşı M.B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B, Gökçe A'yı bıçaklayıp, kendisine de zarar verdi.

        Daha sonra mahalleye yaya olarak giden şüpheli M.B'nin karşılaştığı kişilere durumu anlatması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Gökçe A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Şüpheli M.B'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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