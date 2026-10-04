Bursa'da erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız öldü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız hayatını kaybetti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı kırsal Güngörmez Mahallesi'nde, otomobille ormanlık alana giden Gökçe A. (18) ile erkek arkadaşı M.B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B, Gökçe A'yı bıçaklayıp, kendisine de zarar verdi.
Daha sonra mahalleye yaya olarak giden şüpheli M.B'nin karşılaştığı kişilere durumu anlatması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gökçe A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şüpheli M.B'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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