Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ghani, Ecenur Aksoy, Buse Ünal Pehlivan, Begüm Kacmaz, Gorecka (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Sıla Zeynep Yaşar, Ramos
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Asli Kalac, Antropova, Uzelac, Elif Şahin, Weitzel, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Ishikawa, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Rettke, Dudova, Weitzel)
Setler: 25-20, 25-19, 18-25, 19-25, 12-15
Süre: 138 dakika
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.