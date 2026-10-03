Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

        Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ghani, Ecenur Aksoy, Buse Ünal Pehlivan, Begüm Kacmaz, Gorecka (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Sıla Zeynep Yaşar, Ramos

        Eczacıbaşı Peron İstanbul: Asli Kalac, Antropova, Uzelac, Elif Şahin, Weitzel, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Ishikawa, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Rettke, Dudova, Weitzel)

        Setler: 25-20, 25-19, 18-25, 19-25, 12-15

        Süre: 138 dakika

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Bursa'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Bursa'da 9 ayda 5 bin 163 işletme denetlendi
        Bursa'da 9 ayda 5 bin 163 işletme denetlendi
        Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 z...
        Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 z...
        Bursa'da "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun prömiyeri yapıldı
        Bursa'da "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun prömiyeri yapıldı
        BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi