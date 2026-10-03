Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da 9 ayda 5 bin 163 işletme denetlendi

        Bursa'da 9 ayda 5 bin 163 işletme denetlendi

        Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 9 ayda 5 bin 163 işletmede yaklaşık 1,5 milyon ürünü denetledi, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle işletmelere 58 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Bursa'da 9 ayda 5 bin 163 işletme denetlendi

        Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 9 ayda 5 bin 163 işletmede yaklaşık 1,5 milyon ürünü denetledi, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle işletmelere 58 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, aldatılmalarının önlenmesi ve haksız fiyat uygulamalarının engellenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda restoran, kafe, lokanta, pastane ve fırınların yanı sıra market, mağaza, et ve et ürünleri satan işletmeler, toptancılar, oto galeriler, emlak komisyoncuları, kuyumcular ve yaş sebze-meyve alanında faaliyet gösteren hal işletmeleri denetlendi.

        REKLAM

        Ayrıca alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik de denetimler yapıldı.

        Yılbaşından 1 Ekim'e kadar 5 bin 163 işletmede yaklaşık 1,5 milyon ürün denetlendi, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 58 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Haksız fiyat artışı yaptığı veya fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 600 işletmede 960 aykırılık tespit edildi. İşletmeler hakkında tutanak düzenlenerek gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 z...
        Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 z...
        Bursa'da "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun prömiyeri yapıldı
        Bursa'da "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun prömiyeri yapıldı
        BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Erdal Erzincan Bursa'da konser verdi
        Erdal Erzincan Bursa'da konser verdi
        BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Zeytinde rekolte beklentisi, teknolojiye rağmen ahşap merdivene olan talebi...
        Zeytinde rekolte beklentisi, teknolojiye rağmen ahşap merdivene olan talebi...