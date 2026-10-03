Bursa'da 9 ayda 5 bin 163 işletme denetlendi

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 9 ayda 5 bin 163 işletmede yaklaşık 1,5 milyon ürünü denetledi, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle işletmelere 58 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, aldatılmalarının önlenmesi ve haksız fiyat uygulamalarının engellenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda restoran, kafe, lokanta, pastane ve fırınların yanı sıra market, mağaza, et ve et ürünleri satan işletmeler, toptancılar, oto galeriler, emlak komisyoncuları, kuyumcular ve yaş sebze-meyve alanında faaliyet gösteren hal işletmeleri denetlendi.

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Ayrıca alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik de denetimler yapıldı.

Yılbaşından 1 Ekim'e kadar 5 bin 163 işletmede yaklaşık 1,5 milyon ürün denetlendi, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 58 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı yaptığı veya fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 600 işletmede 960 aykırılık tespit edildi. İşletmeler hakkında tutanak düzenlenerek gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne sevk edildi.