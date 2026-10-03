Bursa'da "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun prömiyeri yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2026-2027 sanat sezonunu, usta yazar Haldun Taner'in kaleme aldığı "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyunun prömiyeriyle açtı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen prömiyerde Altuğ Görgü, Nihan Doğa, Aykan Yılmaz, Yüksel Hakverdi, Sergen Bölük, Hülya Köseoğlu, Serdar Soyer, Faruk Oğur, Utku Çubukçuoğlu, Mehmet Eren Topçak, Furkan Öncü ve Sait Özbey'in rol aldığı "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununu Mustafa Kurt yönetti.

Yönetmen yardımcılığını Nilgün Türksever Görgü'nün yaptığı oyunun dekor tasarımını Şafak Kerem Kızıltan, kostüm tasarımını Berna Yavuz, ışık tasarımını Abdülkadir Balkaya üstlendi.

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Oyuncular performanslarıyla izleyiciden beğeni topladı.

Oyun, 2026 yılı içinde vefat eden Şehir Tiyatroları Kurucu Sanat Yönetmeni Feyha Çelenk'e ithaf edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Şenol, yaptığı konuşmada, Bursa'nın 150 yıl önce "Bursa Osmanlı Şehir Tiyatrosu" ile başlayan sanat yolculuğunun, 1996 yılında merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin döneminde "Bursa Şehir Tiyatrosu"nun kurulmasıyla devam ettiğini belirterek, "İyi ki kurmuşlar, iyi ki 20 sene bu şehir tiyatroları her zaman açık kalmış. Çok güzel bir oyundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Altuğ Görgü de Bursa Şehir Tiyatrosu'nun "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunuyla kurumsallaştığını aktararak, "Güzel bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Bizi çok güzel ve güçlü bir şekilde destekleyen bir seyircimiz var. Çok heyecanlıyız ve sezonu bekliyoruz." dedi.

Prömiyer programı, eserin sahnelenmesinde emeği geçen tiyatro ekibine çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.