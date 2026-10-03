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        Erdal Erzincan Bursa'da konser verdi

        Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan Bursa'da hayranlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 00:37 Güncelleme:
        Erdal Erzincan Bursa'da konser verdi

        Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan Bursa'da hayranlarıyla bir araya geldi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Erzincan, sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

        Erzincan zaman zaman söylediği türkü ve ağıtlarla dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        Erdal Erzincan, gecenin sonunda Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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