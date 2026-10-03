Erdal Erzincan Bursa'da konser verdi

Kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Erzincan, sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan Bursa'da hayranlarıyla bir araya geldi.

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