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        Bursa'da "Serkan Toparlak Anma Konseri" gerçekleşti

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Serkan Toparlak Anma Konseri" müzikseverlerden ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Bursa'da "Serkan Toparlak Anma Konseri" gerçekleşti

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Serkan Toparlak Anma Konseri" müzikseverlerden ilgi gördü.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Gökhan Kiviz, Ayşen Birgör, Bahadır Sevik, Mine Geçili, Nusret Yılmaz ve Gönül Seven Toparlak gibi solistler gece boyunca sahne aldı.

        Solistler, Türk sanat müziğinden seçme eserlerden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

        Konserin sonunda şef, solistler ve orkestra müzikseverler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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