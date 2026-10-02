Bursa'da "Serkan Toparlak Anma Konseri" gerçekleşti

Konserin sonunda şef, solistler ve orkestra müzikseverler tarafından alkışlandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Gökhan Kiviz, Ayşen Birgör, Bahadır Sevik, Mine Geçili, Nusret Yılmaz ve Gönül Seven Toparlak gibi solistler gece boyunca sahne aldı.

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